Un incendio si è sviluppato in una scuola di Maradi, nella parte meridionale del Niger, uccidendo 26 bambini e ferendone 13. Un bilancio che ancora non è definitivo, ha spiegato Issoufou Arzika, segretario generale del sindacato nazionale degli insegnanti.

Le fiamme, le cui cause sono da accertare, hanno aggredito in poco tempo le aule, costruite con paglia e legno. Tanti alunni non sono riusciti a mettersi in salvo.

Da oggi nella regione di Maradi verranno osservati tre giorni di lutto.

Anche ad aprile si era verificata una tragedia simile: venti bambini di 3, 4 e 5 anni erano morti carbonizzati nell'incendio di classi simili in un quartiere popolare di Niamey.

Nel Paese le autorità, per rimediare alla carenza di scuole, stanno costruendo migliaia di capanne di paglia e legno per consentire lo svolgimento delle lezioni.

(Unioneonline/s.s.)

