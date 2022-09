Un terribile incendio è scoppiato nella notte in un karaoke a Binh Duong, città del Vietnam meridionale vicino a Ho Chi Min.

Tragico il bilancio, si parla di almeno 12 morti e 11 feriti: “Le squadre sono sul posto alla ricerca delle vittime, la causa dell’incendio non è stata determinata ed è sotto inchiesta”, fanno sapere i soccorritori.

Il rogo ha distrutto il secondo e il terzo piano dell'edificio di quattro livelli, intrappolando clienti e personale all'interno, secondo quanto riferito dai media statali. “Molte persone sono fuggite attraverso l'ingresso principale, ma molte altre sono saltate giù dal palazzo rompendosi le gambe e le mani”, ha detto un testimone.

Una tragedia simile (con 13 morti) si è verificata nel 2016 in un bar karaoke della capitale Hanoi. Questa tragedia aveva portato le autorità a ispezionare i locali notturni, sospettati di ignorare le regole di sicurezza di base, in tutto il paese. Ad agosto, tre vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un incendio scoppiato in un bar karaoke di Hanoi.

