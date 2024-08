Mistero su quanto accaduto nel deposito bagagli dell’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago.

Una donna è stata trovata morta, incastrata in un macchinario.

Non è chiaro cosa sia accaduto. I filmati della videosorveglianza mostrano la 57enne, della quale non è stato diffuso il nome, mentre in piena notte entra nel deposito (il cui accesso non è consentito ai non addetti), poi le telecamere la perdono di vista. La sicurezza non stava guardando in tempo reale quello che scorreva sui monitor, quindi la scoperta è stata fatta solo diverse ore dopo ed è stata avvisata la polizia.

La vittima, che non era una dipendente dell’aeroporto, è rimasta incastrata in un macchinario che viene utilizzato per spostare i bagagli.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata