"Sì, i vaccini possono avere effetti desiderabili: vacciniamoci!".

Il ministero della Salute francese ha lanciato una campagna di comunicazione per convincere i più restii, soprattutto tra i giovani, a farsi inoculare le dosi del siero anti-Covid.

In particolare, nei manifesti viene rappresentato ciò che più è mancato a causa dell’epidemia: contatto fisico, baci, abbracci, libertà di stare insieme e di ballare senza paura. E anche le vacanze.

I poster tappezzano strade, bar, ristoranti e palestre delle città francesi e sono stati pubblicati anche sui canali social istituzionali.

Tra gli scatti scelti per rappresentare il ricominciare della vita immagini di coppie che si baciano, di una folla a un concerto, delle ferie in famiglia con bambini e nonni e di un viaggio nei mari del sud: foto che hanno lo scopo di invogliare chi non si è ancora vaccinato a scegliere di passare un’estate spensierata e in sicurezza.

Attualmente nel Paese oltre il 50% della popolazione ha ricevuto la prima dose, mentre solo il 34,5% risulta già immunizzato.

Nei mesi scorsi la campagna aveva dovuto far fronte a scetticismi sull’utilità del vaccino, anche tra i medici e gli operatori sanitari.

