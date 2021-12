Dopo aver avuto contatti con un positivo al Covid – il ministro degli Esteri – la premier della Finlandia, Sanna Marin, è andata in discoteca. Un comportamento duramente condannato dall’opinione pubblica per il quale sono arrivate subito le relative scuse.

A discolpa del Capo del governo c’è il fatto che inizialmente era stata rassicurata sul fatto che non ci fosse il bisogno di isolarsi dato che aveva ricevuto due dosi di vaccino. Poi però sul cellulare di servizio le era stato inviato un altro messaggio in cui le veniva consigliato di evitare contatti sociali. Lei non l’aveva letto subito, avendo dimenticato il telefonino a casa, ma solo domenica, il giorno successivo. E si è sottoposta a un test risultato negativo.

Marin si è scusata su Facebook per il suo comportamento ma c’è da dire che le linee guida finlandesi prevedono che chi entra in contatto con un positivo e ha una doppia dose di vaccino non abbia bisogno di isolarsi, esiste comunque il consiglio di evitare i contatti sociali fino all’esecuzione di un test.

Secondo quanto riporta il quotidiano Helsingin Sanomat, esistono apposite linee guida separate per ministri e dipendenti del governo che raccomandano anche di limitare i contatti sociali subito dopo l'esposizione con un contagiato. La premier ha assicurato che non le è mai stata fornita questa guida e ha ribadito la responsabilità delle sue azioni.

