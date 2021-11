La risalita dei contagi fa suonare il campanello d’allarme anche in Belgio, ennesimo Paese europeo che si prepara a reintrodurre alcune restrizioni. Fra il 3 e il 9 novembre sono state rilevate in media 10.081 nuove infezioni al giorno, +39% rispetto alla settimana precedente.

In crescita anche i ricoveri (+21%), con quasi 2.400 cittadini ricoverati nei reparti Covid. Superata anche la “soglia psicologica”, così l’ha definita il ministro della Salute Frank Vandenbroucke, dei 500 ricoverati in terapia intensiva (sono 516).

Per questo il Paese si prepara a una stretta, almeno queste sono le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico al governo. Gli esperti chiedono il ripristino della mascherina obbligatoria al chiuso dai nove anni in su, il ritorno al telelavoro dove possibile, la chiusura per almeno tre settimane delle discoteche e delle attività sportive al chiuso, palestre comprese.

Il governo si riunirà il 17 novembre per prendere decisioni in merito.

