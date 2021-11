Ora è ufficiale, scatta domani – lunedì 15 novembre – il lockdown per i non vaccinati in Austria. Lo ha deciso il cancelliere Alexander Schallenberg dopo un incontro con i governatori.

Il lockdown, che non si applicherà agli under 12 che ancora non possono vaccinarsi, riguarderà 2 milioni di persone nel Paese che conta 8,9 milioni di abitanti. Durerà, per il momento, dieci giorni. Alla Polizia è stato chiesto di controllare le persone in giro per accertarsi che siano vaccinate. I no vax potranno uscire solo per lavorare, acquistare cibo o farmaci, fare una passeggiata o vaccinarsi.

"Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione. È vergognosamente basso", ha detto il cancelliere. "La situazione è grave - ha aggiunto - non facciamo questo passo a cuor leggero ma purtroppo è necessario". In Austria il 65% della popolazione è vaccinato, il tasso più basso tra i Pesi dell’Europa occidentale.

L’incidenza settimanale dei contagi è di 814 casi ogni 100mila abitanti, altissima. Elevata la pressione sugli ospedali, con 2.282 pazienti Covid nei reparti ordinari e 421 in terapia intensiva.

(Unioneonline/L)

