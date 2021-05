Nel Regno Unito non si ferma la campagna sprint di vaccinazione contro il Covid-19, che ha toccato un nuovo record: in queste ore è le dosi somministrate hanno infatti superato quota 50 milioni, che includono anche 15 milioni di richiami.

Esulta il premier Boris Johnson, definendo il risultato raggiunto una "pietra miliare".

Il governo di Londra ha inoltre confermato l'obiettivo di garantire la copertura di tutti gli adulti over 18 residenti nel Paese, somministrando loro una dose al massimo entro il 31 luglio.

Una campagna vaccinale all’insegna della rapidità e dell’efficienza che sta avendo positivi effetti sui dati relativi all'epidemia in UK.

Restano infatti ai minimi da mesi i ricoveri negli ospedali nel Regno (sono meno di 1.500 i pazienti in cura), così come i numeri giornalieri relativi ai contagi e ai decessi. Un dato su tutti: nelle ultime 24 ore, hanno annunciato le autorità sanitarie, in Gran Bretagna si è registrata una sola vittima per il coronavirus.

