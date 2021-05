Allarme cessato per l’Italia, e anche per la Sardegna, per il rientro in atmosfera del secondo stadio del razzo cinese. Il Lunga Marcia 5B è infatti caduto nell’Oceano Indiano, in una zona vicina alle Maldive secondo quanto confermano l’ufficio per il volo umano dell’agenzia spaziale cinese Cnsa e il comando di difesa aerospaziale del Nord-America.

Nelle scorse ore la Protezione civile italiana, in particolare delle regioni del centro-sud, aveva seguito la traiettoria in quanto non si poteva escludere l’interessamento di quella porzione di territorio nazionale.

