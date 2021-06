Una brutta esperienza, ma che si è fortunatamente conclusa con un lieto fine, quella capitata a un cucciolo di procione, rimasto incredibilmente incastrato in un tombino.

Come sia potuto accadere nessuno lo sa, ma quel che è certo è che se non fosse stato per un pronto intervento dei vigili del fuoco il piccolo sarebbe quasi senz’altro morto.

È accaduto a Harrison Township, località americana del Michigan, a nord di Detroit, e a raccontare l'episodio sono stati proprio i vigili del fuoco locali dai loro profili social.

I vigili del fuoco sono arrivati in un attimo sul posto, ma le operazioni si liberazione del procione sono state lunghe e complicate.

Poi, però, il messaggio di grande soddisfazione: “L’animale sta bene e le visite effettuate non hanno evidenziato alcun tipo di lesione”.

