Pesa meno di tre chili e si può comodamente portare nello zaino di un soldato. Ma, soprattutto, vola silenziosamente per dieci chilometri con il suo motore elettrico, aggancia l’obiettivo con i sensori e si abbatte sul nemico esplodendo.

E’ il drone kamikaze Switchblade 300, di cui gli Usa si stanno apprestando a fornire all'Ucraina centinaia di esemplari. Potrebbe rivelarsi un’arma decisiva nella guerra contro la Russia, proprio come lo fu negli anni ‘80 il missile Stinger che Washington fornì in gran quantità ai mujaheddin afgani aiutandoli a sconfiggere l’Unione Sovietica.

Nonostante Mosca abbia messo in guardia gli States (“Conseguenze imprevedibili in caso di invio di sistemi d’arma più sensibili a Kiev”), il Pentagono ha deciso di inviare nuove armi “sofisticate” a Kiev per un valore di 800 milioni di dollari.

Obici d'artiglieria, nuovi tipi di radar, elicotteri Mi-17, mezzi blindati e, appunto, centinaia di Switchblade 300 e 600 per controbilanciare la superiorità russa in quella che si preannuncia come la battaglia decisiva del conflitto, nell'est del Paese.

I razzi anti-carro Nlaw e Javelin ricevuti da Londra si sono rivelati decisivi per frenare l’avanzata russa, questo drone potrebbe far davvero pendere la bilancia dalla parte di Kiev. Ma allo stesso tempo porre Putin in una condizione disperata che potrebbe spingerlo ad utilizzare armi nucleari.

COSA E’ IL DRONE KAMIKAZE – Prodotto dall'americana AeroVironment dal 2011, lo Switchblade 300 è lungo 60 centimetri, pesa 2,7 chilogrammi, compreso il tubo di lancio, ed è dotato di ali che estrae quando è già in volo.

Le forze americane lo definiscono ufficialmente come un missile anziché un drone, ma molte delle sue caratteristiche lo avvicinano più a questo secondo tipo di arma. E' dotato di una telecamera a colori e un sistema Gps per identificare e agganciare l'obiettivo. Una volta compiuta questa operazione, piomba sul nemico facendo esplodere un ordigno con una potenza pari a una granata da 40 millimetri, sufficiente per portare la morte tra i soldati e danneggiare veicoli leggeri.

Washington fornirà a Kiev anche diversi esemplari di Switchblade 600, una versione più grande del peso di 23 chili. Può volare fino a una distanza di 40 chilometri e viene impiegato per neutralizzare mezzi corazzati.

(Unioneonline/L)

