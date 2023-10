Durante l’Angelus domenicale, appello di Papa Francesco per i civili coinvolti nella guerra tra Israele e Hamas.

«Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina», ha detto il Santo Padre ai fedeli. Aggiungendo: «Ripenso ai tanti, in particolare ai piccoli e agli anziani. Rinnovo l'appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto».

«Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza dove è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione», ha concluso Bergoglio.

(Unioneonline/l.f.)

