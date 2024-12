«Quanto accaduto nel collegamento marittimo tra la Sardegna e la Corsica in vista della visita di Papa Francesco nell'isola francese è l'ennesima spia della fragilità della tratta che collega le due isole. Una vicenda di cui ci occupiamo quasi quotidianamente da quando ci siamo insediati come Giunta e che mostra ogni giorno di più le sue criticità».

Lo dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca a seguito della cancellazione del collegamento tra le due isole di oggi, giorno che precede l'incontro con Papa Francesco ad Ajaccio cui avrebbero dovuto partecipare anche dei cittadini sardi tra figure clericali, pellegrini, giornalisti e altri operatori.

«La linea Bonifacio-Santa Teresa di Gallura, quella ufficiale operata da Moby in continuità territoriale - spiega l'assessora Manca - è fuori uso da circa un mese per il guasto di una delle pochissime navi dotate di dimensioni adeguate e delle necessarie certificazioni internazionali. Una situazione che ha fatto già scattare da parte della Regione Sardegna i dovuti accertamenti per valutare l'applicazione delle sanzioni previste dal contratto di servizio in caso di sospensione del collegamento. La soluzione tampone, predisposta al di fuori del contratto di servizi dalla società Moby con la messa in mare della nave Zaza tra Porto Vecchio e Golfo Aranci, è anch'essa interessata da altre criticità dovute alle caratteristiche del porto francese quando si verificano condizioni meteo avverse. Infatti, a seguito delle segnalazioni arrivateci, abbiamo contattato l'armatore e appreso da quest'ultimo che le autorità francesi del porto di Porto Vecchio non consentirebbero l'ingresso in porto dell'imbarcazione, determinando la cancellazione della corsa e il conseguente disagio per chi avrebbe voluto recarsi nella vicina Isola in occasione di questo importante evento. Abbiamo immediatamente preso contatto con le autorità corse per avere un riscontro su quanto sta avvenendo».

«Si tratta dell'ennesimo disagio vissuto dai passeggeri di questa tratta marittima - conclude l'assessora - a riprova di quanto sia necessario che tutti gli attori interessati, esecutivi regionali delle due isole e governi nazionali dei due Paesi in primis, si siedano a un tavolo per trovare una soluzione definitiva agli annosi problemi registrati. Bisogna mettere in campo tutte le energie possibili per salvare un collegamento vitale per l'economia delle due isole».

(Unioneonline)

