Sotto i flash dei media, in un lussuoso albergo di Hong Kong, il collezionista e tycoon delle criptovalute Justin Sun ha sbucciato e mangiato l’opera di arte concettuale dell'artista padovano Maurizio Cattelan, Comedian, la banana appiccicata al muro con lo scotch acquistata per 6,2 milioni di dollari in un'asta di Sotheby's.

E si è impegnato ad acquistarne altre centomila dall'ambulante bengalese sul cui banchetto dell'Upper East Side è stato comprato il frutto al centro della provocazione.

Sun pagherà 25 centesimi a banana «come atto di gratitudine» nei confronti di Shah Alam, il 74enne dipendente di una mini-catena di banchetti che ad ogni angolo di Manhattan vendono frutta e ortaggi ai newyorchesi in transito. Alam guadagna 12 dollari l'ora (sotto il salario minimo legale nella città di New York) per lavorare 12 ore al giorno in ogni stagione dell'anno al banchetto vicino alla sede di Sotheby's su York Avenue.

Il bengalese è scoppiato in lacrime scioccato quando ha saputo che la banana pagata 25 centesimi da un funzionario della casa d'aste era stata contesa da collezionisti miliardari per cifre da capogiro. «Sono un poveraccio. Non ho mai avuto, non ho mai visto questo tipo di denaro», aveva detto l'uomo al New York Times: «Chi l'ha ricomprata, che tipo di gente è? Non sa cos'è una banana?».

Sun ha condiviso su X l'intervista di Amal annunciando di aver deciso di comprare l'enorme quantità di banane dal suo banchetto «per ringraziarlo».

Una "generosità” che frutterà ben poca cosa ad Amal, secondo cui «procurarsi 100mila banane da un mercato all’ingrosso del Bronx costerebbe migliaia di dollari»: il guadagno netto dalla vendita di centomila banane sarà di circa seimila dollari, e solo mille arriverebbero nelle tasche di Amal. Il proprietario, Mohammad R. Islam, ha già annunciato infatti che dividerà i profitti tra lui e le altre persone alle sue dipendenze.

