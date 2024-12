Il generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa è andato oggi in Libano per incontri istituzionali e ringraziare i militari italiani impegnati in Unifil, Mibil e MTC4L a guida italiana.

Portolano ha avuto modo di ribadire al suo omologo libanese Joseph Aoun il pieno sostegno dell'Italia attraverso Unifil per la piena implementazione della risoluzione Onu 1701 per il mantenimento della pace. La visita è poi proseguita con l'incontro con l'Head of Mission e Force Commander di Unifil, generale Aroldo Lazaro, (incarico già ricoperto dal generale Portolano dal 2014 al 2016), che gli ha espresso «la massima soddisfazione e gratitudine per quanto fatto finora dalle Forze armate italiane, resilienti e determinate a ristabilire condizioni di pace nell'area di responsabilità nel pieno adempimento della 1701».

La visita si è conclusa nella sede del Comando del contingente su base Brigata Sassari dell'Esercito a Shama e al personale della Task Force Italair a Naquora dove, rivolgendosi ai militari italiani, ha rinnovato i suoi auguri per le festività natalizie e sottolineato il valore umano e professionale che li hanno contraddistinti soprattutto nell'ultimo periodo.

(Unioneonline)

