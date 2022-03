“Siamo riusciti a raggiungere la Francia per attendere il giorno in cui potremo tornare a casa. Adesso stiamo bene". Sono le parole postate sui social dai padroni di Stepan, gatto ucraino da 1,1 milioni di follower su Instagram.

Prima della guerra Stepan era una vera e propria star del web, sia in Ucraina che in altri Paesi del mondo. Anche la cantante americana Britney Spears, lo scorso anno, aveva pubblicato una sua fotografia sui suoi canali, riscuotendo oltre 1,3 milioni di like.

Stepan viveva a Kharkiv con la sua famiglia, che pubblicava spesso i suoi scatti sull'account “Loveyoustepan”. Immagini goliardiche, dove Stepan appariva ritratto con espressioni annoiate e indifferenti, nonostante le atmosfere di festa e divertimento sullo sfondo.

Lo scorso 24 febbraio però la tranquilla routine dell'animale e dei suoi padroni è stata sconvolta dalla guerra. La loro città - Kharkiv – è stata infatti presa di mira dalla truppe russe e le bombe hanno colpito anche l’edificio in cui abitavano. Di qui la decisione di fuggire, raggiungendo in treno Leopoli e di lì la Polonia, fino alla capitale francese. In salvo.

Poi, una volta a Parigi, l’annuncio della fine della fuga, raccontata anche in questo caso attraverso immagini, con protagonista proprio Stepan – nel trasportino e in treno – accompagnate però dalle drammatiche immagini di devastazione della città e dei palazzi di Kharkiv.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata