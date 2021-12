Giro di vite sul fumo di sigaretta in Nuova Zelanda, seriamente intenzionata a diventare il primo Paese del mondo completamente “smoke free”.

Il governo di Wellington ha infatti annunciato un piano per aumentare gradualmente l'età in cui si potrà acquistare il tabacco con l'obiettivo di arrivare ad una graduale messa al bando del fumo per le prossime generazioni.

In base al piano coloro che avranno 14 anni o meno nel 2027 non potranno mai acquistare sigarette. Attualmente l'acquisto del tabacco è vietato ai minori di 18 anni, ma tra 2025 e 2027 il limite di età aumenterà di un anno ogni anno.

"In questo modo – sottolinea qualche giornale anglosassone – dopo 65 anni dall’entrata in vigore delle nuove regole chi vorrà fumare e acquistare sigarette dovrà avere almeno 80 anni”.

Al tempo stesso, il governo diminuirà drasticamente le concessioni a bar e negozi per la vendita di sigarette co.

“Vogliamo assicurarci che le persone non inizino mai a fumare", è l'ambizioso obiettivo del ministro della Sanità Ayesha Verrall. “Si tratta di misure – ha aggiunto - che consentiranno alla Nuova Zelanda di mantenere il suo ruolo di leader mondiale nel controllo del tabacco.

Il mondo della medicina ha accolto con favore la notizia. Altri invece hanno sottolineato che il “proibizionismo” potrebbe rafforzre il mercato nero per il tabacco, alimentando la criminalità.

