Notte di relativa calma in Ucraina, con una sensibile diminuzione degli attacchi da parte delle truppe russe. Si è rivelata non rispettata la tregua che Mosca aveva dichiarato nella mattinata di ieri per consentire l’evacuazione dei civili da alcune grandi città, di fatto il governo ha confermato che il cessate il fuoco non è stato rispettato.

I russi, secondo le forze armate di Kiev, vogliono assumere il controllo della diga della centrale idroelettrica Kaniv, che si trova a 150 chilometri dalla capitale.

In queste ore prosegue l’attività diplomatica per mediare in attesa del terzo round di colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina.

GLI AVVENIMENTI DELLA GIORNATA:

Ore 7.05 – Bennett rientrato in Israele dopo tour Mosca-Berlino

Il premier Naftali Bennett è rientrato in Israele al termine della spola diplomatica centrata sulla guerra in Ucraina durante la quale ieri ha incontrato a Mosca il presidente russo Vladimir Putin e poi a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il colloquio con Scholz, ha reso noto il suo portavoce, è durato un'ora e mezzo. In mattinata Bennett parteciperà a Gerusalemme alla consueta seduta domenicale del consiglio dei ministri.

Ore 6.15 – Spari a civili, evacuazioni difficili a Bucha e Gostomel

Spari contro i civili bloccano le evacuazioni di Bucha e Gostomel, vicino Kiev. A denunciarlo sono i residenti dell'area secondo quanto riportato dai media locali. Le ricostruzioni parlano di almeno tre morti, fra i quali una volontaria che aveva appena consegnato cibo ad un rifugio. La ragazza era insieme ad altre due persone in auto quando i russi hanno attaccato.

