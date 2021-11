Il lockdown dei non vaccinati, entrato in vigore oggi in Austria, sta dando i suoi risultati con un aumento delle immunizzazioni.

E’ quanto sostiene il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg in un’intervista telefonica alla France Presse: “Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni, l’aumento delle persone nei centri di vaccinazione dimostra che la nostra minaccia, associata alle restrizioni, ha funzionato”, ha detto.

Il lockdown non si applica agli under 12 e riguarda 2 milioni di persone in un Paese che conta 8,9 milioni di abitanti. Dura per il momento dieci giorni, nei quali i non vaccinati possono uscire solo per andare al lavoro, acquistare cibo, fare una passeggiata e vaccinarsi.

Intanto, proprio oggi l’Austria ha iniziato a vaccinare contro il Covid i bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Un migliaio di bambini sono già stati vaccinati a Vienna, ha detto il sindaco Michael Ludwig: “Abbiamo deciso di offrire questa opportunità, per evitare barriere sociali e finanziarie, affinché tutti i genitori abbiano questa opportunità se lo desiderano". Vienna ha dunque anticipato i tempi rispetto all’Ema che si esprimerà sul vaccino Pfizer per i 5-11enni entro la fine di novembre.

