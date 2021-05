Il 16 giugno a Ginevra si terrà un summit tra Joe Biden e Vladimir Putin.

Lo ha comunicato la Casa Bianca in una nota della portavoce Jen Psaki.

I due leader “discuteranno l’intera gamma delle questioni urgenti, mentre cercheranno di ripristinare la prevedibilità e la stabilità delle relazioni Usa-Russia”, ha sottolineato la presidenza americana.

L'incontro avverrà a conclusione del primo viaggio internazionale di Biden, che sarà in Europa per il G7 e un vertice Nato, come presidente.

E’ anche il primo vertice tra il presidente americano e quello russo.

Il rapporto tra i due non è cominciato sotto i migliori auspici. Biden due mesi fa aveva definito Putin “killer” e aveva promesso “ripercussioni” per il presunto tentativo del Cremlino di influenzare le elezioni americane. Mosca aveva reagito duramente richiamando l’ambasciatore americano.

