Due ospedali sono stati distrutti dai bombardamenti russi a Severodonetsk e Rubizhne, nell’Ucraina orientale. Sul tetto della prima struttura ospedaliera era stata dipinta una grande croce rossa, mentre a Rubizhne sono stati rasi al suolo anche una casa farmaceutica e gli edifici circostanti.

Dopo giorni di violentissimi combattimenti Severodonetsk è quasi interamente in mano ai russi, e con essa il 97% del Lugansk. C’è una sacca di resistenza ucraina solo nella zona industriale, con combattenti e centinaia di civili asserragliati nell’enorme fabbrica chimica Azot, fatta di bunker e cunicoli, in una parabola che si fa sempre più simile a quella di Mariupol.

Intanto 600 civili sono stati fatti prigionieri e vengono torturati a Kherson, fa sapere Kiev, mentre oltre mille tra militari ucraini e stranieri catturati a Mariupol sono stati portati in Russia per essere interrogati.

Zelensky fa sapere che oltre 31mila soldati russi sono morti in Ucraina “per una guerra completamente insensata” e avverte, “verrà il giorno in cui il numero delle perdite, anche per la Russia, supererà il limite consentito”.

Oggi importante incontro in Turchia tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il suo omologo turco Cavusoglu: sul tavolo la creazione di corridoi per sbloccare l’export di grano dall’Ucraina e disinnescare una crisi alimentare mondiale. Nodo cruciale per raggiungere lo scopo è lo sminamento del Mar Nero.

Ieri le terribili parole di Medvedev contro gli occidentali: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”.

Ore 10.45 – Di Maio: “Da Mosca ci aspettiamo fatti concreti sul grano”

"Noi apprezziamo tutti i tentativi di mediazione e speriamo che il dialogo tra i ministri degli Esteri russo e turco possa portare a passi avanti sullo sblocco delle derrate alimentari fermi nei porti ucraini a causa del conflitto. Ma prima delle parole vogliamo vedere i fatti. Ci aspettiamo fatti concreti dalla Russia rispetto allo sblocco" del grano. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla Farnesina, sottolineando come già in passato da Mosca "ci sono stati altri proclami, anche sul dialogo negoziale, che però poi non è andato da nessuna parte".

***

Ore 10 - In corso ad Ankara incontro Lavrov-Cavusoglu

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha ricevuto ad Ankara l'omologo russo Serghei Lavrov. Lo fa sapere Anadolu. La creazione di corridoi sicuri per permettere a navi commerciali di trasportare grano ucraino attraverso il mar Nero è il tema centrale dell'incontro tra i ministri nella capitale turca. Al termine dei colloqui è prevista una conferenza stampa congiunta.

***

Ore 9.20 – Kiev: “Nessuno si arrenderà a Severodonetsk”

"Nessuno si arrenderà a Severodonetsk. I russi vogliono catturare la città entro il 10 giugno. Si stanno svolgendo feroci battaglie, i nostri difensori stanno combattendo per ogni centimetro della città", ha dichiarato il capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai, citato dal Guardian.

"I russi non controllano la strada Lysychansk-Bakhmut, ma sparano pesantemente. Noi non usiamo questa strada, è troppo pericolosa. Le truppe russe progettano nuovamente di attraversare il fiume Seversky Donets per creare una testa di ponte per l'offensiva", ha aggiunto.

***

Ore 8.50 – Di Maio: “Italia partecipa a sforzi Onu e Ue sul grano”

"Assistere l'Ucraina nell'esportazione dei milioni di tonnellate di grano e generi alimentari attualmente bloccati nei suoi silos è un'emergenza. Il premier Mario Draghi ha discusso di questo problema con il presidente Putin e il presidente Zelensky. L'Italia sostiene gli sforzi dell'Onu e dell'Ue per affrontare questo problema e ringrazia la Presidenza tedesca del G7 per il suo impegno. Continueremo a contribuire attivamente a tutti gli sforzi internazionali per trovare una soluzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla Crisi Alimentare alla Farnesina.

***

Ore 8 – Londra: “Difesa ucraina tiene a Severodonetsk”

Le difese ucraine 'tengono' nella città orientale di Severodonetsk, punto nevralgico del conflitto, nonostante gli attacchi dei russi in tre direzioni. È improbabile che una delle due parti abbia conquistato un territorio significativo nell'ultima giornata: lo afferma l'intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento di oggi.

