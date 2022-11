Mentre proseguono i bombardamenti russi in territorio ucraino – nella notte è stato colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia e un civile è stato ucciso -, l’amministrazione Biden invita i leader di Kiev a dichiarare pubblicamente l’intenzione di continuare i negoziati con Mosca. La cosa più negativa che può accadere, viene sottolineato, è affermare di non voler partecipare ai colloqui di pace con il presidente Vladimir Putin al potere.

Viene però precisato, rivela il Washington Post, che la richiesta dei funzionari Usa non è diretta a spingere l’Ucraina al tavolo dei negoziati quanto a tentare di garantire che il governo di Kiev mantenga il sostegno di Paesi che non vogliono che la guerra continui ancora a lungo.

Il veto espresso da Volodymyr Zelensky sul leader del Cremlino, è la posizione, ha creato preoccupazione in alcune parti dell'Europa, dell'Africa e dell'America Latina, dove gli effetti della guerra in termini di costo della vita e carenze alimentari si fanno sentire più distintamente. "Le difficoltà causate dal conflitto Ucraina sono una questione molto reale per alcuni dei nostri partner", ha detto uno dei funzionari americani.

La giornata di ora in ora:

Nyt, "Kiev prepara evacuazione capitale se blackout totale”

Funzionari di Kiev hanno iniziato a pianificare l'evacuazione dei circa tre milioni di residenti rimasti in città nel caso di un blackout totale nella capitale: lo scrive il New York Times, che cita un alto funzionario del governo locale. "Siamo consapevoli che se la Russia continuerà con questi attacchi, potremmo perdere l'intero sistema elettrico", ha affermato Roman Tkachuk, direttore della sicurezza del governo municipale, parlando della città. Se si dovesse arrivare a quel punto, ha aggiunto, "inizieremo a informare i cittadini e chiederemo loro di andarsene".

Londra e Tokyo d'accordo su ulteriore sostegno a Ucraina

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak hanno concordato in un colloquio telefonico di continuare a sostenere l'Ucraina e di mantenere le sanzioni contro la Russia: lo ha reso noto il ministero degli Esteri giapponese, come riporta il Japan Today.

