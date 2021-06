Quel nome scelto per la loro secondogenita non è ovviamente un caso. Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan Markle, porterà sui documenti la storia della sua famiglia e un omaggio alla bisnonna (la regina d’Inghilterra) e alla nonna (la mamma di Harry). Ma è proprio il primo dei due nomi ad aver provocato più di una polemica. Per molti una “ruffianata” per tentare di riavvicinare in qualche modo la famiglia reale inglese, per altri semplicemente il rispetto di una tradizione.

Ma da Buckingham Palace arriva la “stoccata”. Alla regina Elisabetta non è stato chiesto il permesso di usare il suo soprannome, quello che veniva utilizzato da suo padre – Giorgio V – e anche dal marito, il principe Filippo.

Sembra tra l’altro che la sovrana e il nipote Harry si siano sentiti al telefono poco prima della nascita della bambina ma senza mai parlare del nome scelto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata