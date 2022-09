Il duca e la duchessa di Sussex sarebbero stati “disinvitati” dal banchetto che si terrà domani sera a Buckingham Palace, ospitato da re Carlo III e dalla regina consorte Camilla alla vigilia dei funerali di Stato per la morte di Elisabetta II.

L’indiscrezione è del Telegraph, secondo cui Harry e la moglie Meghan Markle avevano inizialmente ricevuto l’invito all'evento – cui parteciperanno molti leader mondiali – insieme con gli altri membri della famiglia reale ma la convocazione sarebbe stata poi revocata in un secondo momento con questa motivazione: è un’occasione riservata ai reali “in servizio”.

Il principe Harry, dopo la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti con Meghan, era stato costretto dalla nonna anche a rinunciare a esibire i suoi gradi.

Eppure stasera potrà tornare a indossare l'alta uniforme militare in un momento di veglia al feretro della regina Elisabetta accanto al fratello maggiore William.

L’autorizzazione è arrivata direttamente da suo padre, re Carlo III. Harry era stato visto per l'ultima volta in divisa a inizio 2020 e secondo i media non ha mai accettato di buon grado di non poterla più indossare a dispetto del fatto d'aver servito al fronte nelle forze armate, in due periodi diversi in Afghanistan.

Stasera il turno di veglia è stato affidato a 8 nipoti della sovrana scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni: oltre ai due fratelli, anche Peter Phillips e Zara Tindall (figli della principessa Anna); Beatrice ed Eugenie di York (figlie del principe Andrea); e lady Louise Windsor e James di Severn (figli del principe Edoardo).

L'eccezione sull'uniforme concessa al duca di Sussex arriva dopo quella già concessa al principe Andrea, terzogenito di Elisabetta e veterano della guerra delle Falkland: anche lui ieri sera era in divisa insieme ai tre fratelli Carlo, Anna ed Edoardo. Andrew era stato privato a sua volta del diritto a esibire i gradi militari per i rapporti col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein e il suo sospetto coinvolgimento in rapporti sessuali con una ragazza all'epoca 17enne.

