Il principe Harry d’Inghilterra ancora sotto i riflettori.

Il rampollo di casa Windosr, che dopo il matrimonio con Meghan Markle ha deciso di rinunciare allo status reale e già protagonista di interviste choc sulla sua storia personale e sulla vita di corte a Londra, avrebbe infatti firmato un contratto per scrivere o collaborare a non meno di quattro libri “bomba”, con ulteriori rivelazioni sulla sua famiglia, uno dei quali uscirà solo dopo la morte della regina Elisabetta.

A rivelarlo è il tabloid Daily Mail, che precisa che l’accordo sottoscritto da Harry (con la con la casa editrice americana Penguin Random House) varrebbe non meno di 34 milioni di euro. Una fortuna.

Il Daily Mail, a supporto dell’indiscrezione, cita fonti di palazzo, secondo cui nell’entourage di Buckingham Palace si temono già altre rivelazioni scandalose sulla dinastia regnante.

Proprio qualche giorno fa Harry e la Penguin hanno annunciato l’avvio di una collaborazione per pubblicazione di un libro di memorie. In realtà, dicono i beninformati, tale rapporto di collaborazione sarebbe ben più ampio.

Nel contratto sottoscritto da Harry, viene sottolineato, non mancherà spazio anche per Meghan, chiamata a mettere la firma, o comunque la faccia, su un libro dedicato al “benessere”, anch’esso lautamente retribuito.

Per il Mail la notizia potrebbe minare ulteriormente i rapporti tra i duchi di Sussex e la casa reale, al punto che sarebbe addirittura in discussione la partecipazione di Harry e Meghan al Giubileo di Platino del 2022, ovvero le celebrazioni per i 70 anni sul trono della sovrana d’Inghilterra.

Il primo volume previsto dall'accordo, infatti, dovrebbe uscire proprio l’anno prossimo, in concomitanza con i festeggiamenti. E, viste le premesse, il contenuto si preannuncia già da ora altamente esplosivo.

