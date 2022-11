Il presidente Xi Jinping “furioso” con il premier canadese Justin Trudeau, con un botta e risposta, avvenuto a margine del G20 di Bali, in Indonesia, e ripreso in un video, che è diventato un vero e proprio caso diplomatico.

A innescare l’ira del leader cinese sono state alcune notizie fatte trapelare sul suo colloquio con il numero uno del governo canadese.

«Tutto ciò di cui abbiamo discusso è trapelato ai giornali. Non è appropriato. Non è così che è stata condotta la conversazione», ha detto Xi, visibilmente infastidito in base alle immagini filmate dal pool tv che seguiva il summit.

Dal canto proprio Trudeau ha replicato che «in Canada crediamo in un dialogo libero, aperto e franco che continueremo ad avere. Continuerò a cercare di lavorare in modo costruttivo, ma ci saranno cose su cui non saremo d'accordo».

«Creiamo prima le condizioni», ha ribattuto Xi, prima di salutare con un sorriso tirato e una stretta di mano nervosa il suo interlocutore.

Dopo l’esplosione del caso, la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino ha fatto però sapere che il presidente Xi Jinping «non ha voluto criticare» il premier canadese.

«Non credo che la vicenda debba essere interpretata come una critica o un rimprovero di Xi a qualcuno», ha aggiunto la portavoce. «Il video conteneva una breve conversazione. È una cosa normale e non credo debba essere interpretata in un modo particolare».

