Lo scorso 2 novembre ha accusato l’ex vice primo ministro cinese di averla aggredita sessualmente. Ora, fa sapere Le Monde, la tennista cinese Shuai Peng, 35 anni, è scomparsa da una settimana.

Tutto il Paese è in apprensione per lei, anche perché si tratta di un nome molto conosciuto all’interno del panorama sportivo internazionale. Ex numero 1 di doppio, ha vinto con la compagna di Taiwan Hsieh Wimbledon nel 2013 e Roland Garros nel 2014, anno in cui ha raggiunto anche le semifinali di Us Open in singolare. Una tennista di assoluto livello dunque.

Il 2 novembre Peng si era aperta su Weibo, social network cinese, parlando del rapporto sessuale a cui è stata costtetta da Zhang Gaoli, ora 75enne, ex membro del Comitato permanente del Politburo del Partito Comunista.

"Non ho mai acconsentito, ho pianto tutto il tempo”, si leggeva sul suo post, che è stato visibile per soli 20 minuti prima di essere rimosso dall’autorità, che quel giorno hanno anche cancellato la parola “tennis” dalla piattaforma social e reso impossibile effettuare ricerche con il nome della tennista su Internet.

Una censura in piena regola. Nessuno ha commentato la notizia né la diretta interessata ha avuto modo di fornire ulteriori dettagli o prove. Perché ora Shuai Peng è scomparsa, secondo le fonti più ottimiste si è rifugiata negli Stati Uniti.

