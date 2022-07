"Togliere la superiorità ai russi” è una delle esigenze primarie per Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino lo ha sottolineato nel suo consueto video notturno, precisando che il suo Paese sta “attivamente” negoziando l’invio di nuove armi dai suoi partner.

Ha ringraziato gli Usa e il presidente Joe Biden per il nuovo pacchetto di sostegno: “Abbiamo lavorato molto per tale fornitura. In totale, questo pacchetto pesa 820 milioni di dollari e, oltre ai sistemi Nasams, include munizioni di artiglieria e sistemi radar”, ha detto.

Ieri c’è stato l’incontro, a Kiev, con il primo ministro norvegese: al centro del colloquio, un ulteriore sostegno alla difesa dell'Ucraina e il rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, ha riferito Zelensky, ricordando anche l'istituzione di un gruppo speciale sulle garanzie di sicurezza internazionali: “Il compito principale del gruppo è sviluppare un formato di garanzie di sicurezza per il nostro Stato che funzioni a lungo termine e in modo realistico in modo che non ci siano aggressioni future”, ha confermato.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.27 – Bombe a grappolo su Sloviansk, 4 morti

I russi hanno lanciato bombe a grappolo su Sloviansk, nel Donetsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 7. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare-civile della città di Sloviansk, Vadym Lyakh, sulla sua pagina Facebook, come riporta Unian. "Il microdistretto di Lymany - afferma - è stato preso di mira. Barvinkivska, Pidhirna, Danylevsky Street. Un settore privato pacifico dove non ci sono strutture militari. Di conseguenza, quattro persone sono morte e sette sono rimaste ferite. Sloviansk è stata colpita con proiettili a grappolo. Si aprono sopra la testa, come fuochi d'artificio, ma invece della bellezza, portano la morte. Tali proiettili non causano la distruzione totale degli edifici. Ma sono molto pericolosi per le persone. Il 90% delle persone uccise e ferite era per strada". Lyakh ha invitato i residenti della città a non lasciare le abitazioni "senza necessità urgenti e ad evitare assembramenti di persone".

Ore 8.55 – Potenti esplosioni udite a Miykolaiv

Forti esplosioni sono state udite nelle prime ore di questa mattina nella città ucraina di Mukolaiv, stando a quanto indica il sindaco Oleksandr Senkevich in un post su Telegram in cui invita la popolazione a rimanere nei rifugi. Le esplosioni sono state precedute da sirene antiaeree.

