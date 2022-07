"Le armi che l'Ucraina ha ricevuto dai suoi partner occidentali funzionano in modo molto potente. Di conseguenza, le perdite degli occupanti russi non potranno che aumentare di settimana in settimana".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio serale riportato da Ukrinform. "Oggi a Kharkiv, l'Università Pedagogica è stata distrutta da un missile russo, l'edificio principale, le aule, il museo universitario, la biblioteca scientifica. Questo caratterizza l'invasione russa con una precisione del 100%. Quando si parla di definizione di barbarie, questo attacco è il più adatto. Solo un nemico della civiltà e dell'umanità può fare cose del genere: colpire con missili un'università, un'università pedagogica".

"Oggi l'opinione pubblica è venuta a conoscenza del fatto che nel sud del nostro Paese, nelle aree occupate, è stato chiuso l'accesso ai social network, ai messenger e a YouTube – ha aggiunto -. Le forze russe hanno bloccato ogni possibilità per la gente di conoscere la verità su ciò che sta accadendo e sul nostro potenziale, che stiamo gradualmente aumentando. Le forze ucraine stanno attualmente avanzando in diverse direzioni tattiche, in particolare nel sud, nella regione di Kherson, nella regione di Zaporizhzhia. Non rinunceremo alla nostra terra, l'intero territorio sovrano dell'Ucraina sarà ucraino. La gente dovrebbe saperlo".

La giornata di ora in ora:

Ore 8.50 – Missili russi distruggono hangar pieni di grano a Odessa

Missili da crociera russi hanno colpito e distrutto nella notte hangar agricoli con tonnellate di grano nella regione di Odessa. Lo riferisce il Comando Operativo Sud dell'Esercito ucraino, riportato da Ukrinform. Nelle prime ore del mattino, aerei della Federazione hanno attaccato l'isola dei Serpenti, liberata dalle forze ucraine nei giorni scorsi: "L'isola è stata centrata da due missili lanciati dall'aria. Il molo è stato danneggiato in modo significativo", afferma Kiev.

Ore 7.45 – Kiev: "Si rafforza la flotta russa nel Mar Nero”

La Russia ha rafforzato la sua flotta nel Mar Nero, che adesso è formata da cinque navi munite di missili, due sottomarini e una nave d'assalto anfibia: lo ha reso noto il Comando operativo meridionale dell'esercito ucraino, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

