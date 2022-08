"Questa notte circa 60 razzi di tipo 'Grad' sono caduti sugli insediamenti costieri tra Nikopol e Zaporizhzhia, 40 dei quali sul villaggio di Marhanets", sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 km dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia sulla sponda sud.

Lo ha reso noto su Telegram Yevhen Yevtushenko, il capo dell'amministrazione militare del distretto della vicina Nikopol.

"Sono state danneggiate case, edifici, condutture e reti elettriche. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali, un uomo di 64 anni, è in ospedale con ferite gravi", ha aggiunto Yevtushenko.

La centrale nucleare si trova nella città di Enerhodar, nel sud-est dell'Ucraina, lungo il fiume Dnipro, territorio dove le forze russe hanno guadagnato un avamposto e che in gran parte controllano. Ed è tornata in queste ore al centro del conflitto - a fuoco e di parole - fra Russia e Ucraina.

Mosca e Kiev attribuiscono gli uni agli altri la responsabilità di un nuovo attacco, venerdì, vicino al sito nucleare che è tanto strategico quanto ormai simbolico, con Kiev che rimarca la gravità e la pericolosità del gesto, fino a chiedere una presa di posizione dell'Onu e dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, affinché si esiga che i russi lascino il territorio della centrale occupato da tempo, consegnandolo al controllo di una commissione speciale.

La giornata di ora in ora:

Ore 10.20 – Aiea: “Un nostro team deve recarsi a Zaporizhzhia”

Il team dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) "deve recarsi a Zaporizhzhia, proprio come abbiamo fatto a Chernobyl e nell'Ucraina meridionale all'inizio dell'anno. Possiamo mettere insieme una missione di sicurezza, protezione e salvaguardia e fornire l'assistenza indispensabile e la valutazione imparziale di cui c'è bisogno". Lo scrive oggi in un tweet il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi. Ieri, riferendosi all'impianto di Zaporizhzhia, Grossi si era detto "estremamente preoccupato per il bombardamento" di venerdì della centrale, "che sottolinea il rischio molto reale di un disastro nucleare".

***

Ore 9.05 – 703 bambini feriti dall'inizio dell'invasione

Salito ad almeno 703, nelle ultime 24 ore, il numero dei bambini feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, mentre il bilancio di quelli morti è rimasto invariato a 361: lo ha reso noto oggi su Telegram l'ufficio del Procuratore generale di Kiev, secondo quanto riporta Ukrinform.

***

Ore 8.30 – Zelensky: “Terrore russo a Zaporizhzhia”

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhzhia "per il terrore" dopo l'accertamento di gravi danni alla struttura. Kiev e Mosca si sono incolpate a vicenda per gli attacchi alla centrale di Zaporizhzhia, il più grande complesso nucleare d'Europa. Zelensky, nel suo discorso serale di sabato, ha accusato ancora una volta Mosca di terrorismo affrermando che "i terroristi russi sono diventati i primi al mondo a usare la centrale per il terrore".

(Unioneonline)

