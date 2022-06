"La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni".

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild.

"Dobbiamo essere preparati al fatto che potrà durare anni" ha aggiunto, suggerendo di "non indebolire il sostegno all'Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari".

“I costi di cibo e carburante - ha sottolineato – non sono nulla rispetto a quelli pagati quotidianamente dagli ucraini in prima linea”. Inoltre, se il presidente russo Vladimir Putin dovesse raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina, come quando ha annesso la Crimea nel 2014, "dovremmo pagare un prezzo ancora maggiore", ha avvertito.

Infine ha esortato i Paesi dell'Alleanza a continuare le consegne di armi a Kiev. "Con armi moderne aggiuntive, la probabilità che l'Ucraina sia in grado di respingere le truppe di Putin dal Donbass aumenterebbe".

La giornata di ora in ora:

Ore 9.45 – Regno Unito: "Il morale delle truppe russe è instabile, casi di diserzione”

"Le forze ucraine hanno probabilmente disertato nelle ultime settimane, ma è probabile che il morale della Russia rimanga particolarmente instabile. Ci sono stati casi di intere unità russe che hanno rifiutato ordini e scontri tra ufficiali e le loro truppe". Lo sostiene il bollettino quotidiano dell'intelligence britannica come riporta Ukraninska Pravda. "È probabile che anche molti membri del personale russo di tutti i ranghi rimangano confusi sugli obiettivi della guerra. I problemi di morale nelle truppe russe sono probabilmente così significativi da limitare la capacità della Russia di raggiungere gli obiettivi operativi".

Ore 8.30 – L'attore Usa Ben Stiller a Leopoli

L'attore americano Ben Stiller è a Leopoli, al confine tra Ucraina e Polonia, come Ambasciatore di buona volontà dell'Unhcr per incontrare i profughi ucraini. "L'Ambasciatore di buona volontà dell'Unhcr, Ben Stiller, è oggi al confine con l'Ucraina per incontrare le famiglie le cui vite sono state dilaniate dalla guerra e dalla violenza, per condividere storie sull'impatto umano della guerra e per amplificare le richieste di solidarietà", ha fatto sapere l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. "Sono appena arrivato in Polonia, in vista della Giornata mondiale del rifugiato, per incontrare persone le cui vite sono state colpite dalla guerra in Ucraina", ha twittato la star hollywoodiana.

