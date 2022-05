Sono 264 i combattenti che nelle ultime ore, obbedendo a un ordine di Kiev di deporre le armi ringraziandoli per "l'eroico" impegno, hanno lasciato l'acciaieria Azovstal di Mariupol in Ucraina in cui si erano asserragliati da settimane. Tra loro anche cinquanta feriti.

I militari del battaglione Azov, il più irriducibile tra le truppe di difesa, sono stati trasferiti nei territori separatisti controllati da Mosca. Secondo la Tass la Russia li interrogherà ma non si conosce il loro futuro: il viceministro della Difesa ucraino ha detto che sarebbero stati oggetto di uno scambio di prigionieri, ma alcuni funzionari russi sostengono che potrebbero essere processati o addirittura giustiziati.

Resta incerta anche la sorte dei soldati ancora rimasti sotto i tunnel, che potrebbero essere alcune centinaia, inclusi i loro comandanti. Volodymyr Zelensky continua a trattare nella "speranza di salvarli", ma da Mosca arrivano segnali minacciosi.

"I criminali nazisti non dovrebbero essere scambiati, ma processati", ha tuonato il presidente della Camera bassa Vyacheslav Volodin, e oggi l'aula valuterà una risoluzione che vada in questa direzione. Mentre la procura generale ha chiesto alla Corte suprema di riconoscere gli Azov come "organizzazione terroristica". Dal Cremlino Dmitry Peskov si è limitato a spiegare che i combattenti di Azovstal saranno trattati "in linea con le leggi internazionali".

La resa dell’ultimo bastione di Mariupol, la città più devastata dalla guerra in corso da quasi tre mesi, potrebbe costituire una svolta, segnando la prima sconfitta significativa degli ucraini dall'inizio dell'invasione. La città portuale è sempre stata nelle mire di Mosca perché garantirebbe ai russi di completare il corridoio di terra che collega il Donbass alla Crimea privando l'Ucraina di gran parte dell'accesso al mare.

Intanto l’Armata ha continuato a premere in tutto il sud-est, stringendo la morsa su Severodonetsk. La città più importante del Lugansk ancora in mano agli ucraini è quasi completamente circondata. Mentre il Donetsk è rimasto sotto il fuoco russo su tutta la linea del fronte. Missili hanno colpito anche una base militare nella regione di Leopoli, vicino al confine con la Polonia, e un villaggio a Cherhiniv, nel nord del Paese: le autorità locali hanno parlato di 8 civili uccisi e 12 feriti.

IL PRIMO PROCESSO – Prende il via oggi a Kiev il primo processo per crimini di guerra da quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina. Vadim Shishimarin, 21 anni, è atteso al tribunale del distretto Solomyansky di Kiev con l’accusa di aver ucciso un uomo di 62 anni nel nord-est dell'Ucraina il 28 febbraio.

Secondo gli inquirenti Shishimarin era a capo di un'unità russa su una divisione di carrarmati quando il convoglio è stato attaccato. Lui e altri 4 soldati hanno rubato una macchina e, mentre viaggiavano vicino al villaggio di Shupakhivka, nella regione di Sumy, avrebbero incontrato il 62enne su una bici. "Uno dei soldati ha ordinato all'accusato di uccidere il civile perché non li denunciasse", ha spiegato l'ufficio del procuratore. Shishimarin ha fatto fuoco con un kalashnikov dal finestrino del veicolo e "l'uomo - aggiunge l'accusa - è morto all'istante, a poche decine di metri dalla sua casa".

Il giovane soldato originario di Irkutsk in Siberia, su cui pendono le accuse di crimini di guerra e omicidio premeditato, rischia l'ergastolo.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Ore 9.40 – Kiev: “Ancora tante persone alla Azovstal, negoziati in corso”

"Ci sono ancora molte persone rimaste ad Azovstal e continuiamo a negoziare per farle uscire da lì": lo ha dichiarato alla Bbc il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar affermando che l'operazione di salvataggio dell'acciaieria Azovstal sarà conclusa solo quando tutti i difensori di Mariupol saranno stati evacuati nei territori sotto il controllo ucraino. Per Maliar, gli appelli dei politici di Mosca a processare per crimini di guerra alcune delle persone prelevate dalle acciaierie "sono stati fatti molto probabilmente per la propaganda interna della Russia".

***

Ore 8.20 - Finlandia e Svezia presentano le domande di adesione alla Nato

La Finlandia e la Svezia hanno presentato ufficialmente le rispettive domande di adesione alla Nato. "Questo è un momento storico in un momento critico per la nostra sicurezza", ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha ricevuto le richieste dagli ambasciatori dei due Paesi: "Speriamo di concludere rapidamente" il processo di adesione, ha aggiunto.

***

Ore 7.50 – “La Duma valuta il ritiro di Mosca da Oms e Wto”

La camera bassa del Parlamento russo (Duma) valuterà il possibile ritiro del Paese dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), così come dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto): lo riporta il quotidiano russo Kommersant, citando il vicepresidente della Duma di Stato russa, Pyotr Tolstoj.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata