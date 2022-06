“La Russia ha già perso”. Ne è convinto Antony Blinken che ha parlato a margine di una serie di eventi sulla sicurezza alimentare a Berlino. “L’obiettivo di Putin – ha aggiunto il segretario di Stato americano - era eliminare l'Ucraina, un Paese indipendente e sovrano. Ha fallito. Un'Ucraina indipendente e sovrana durerà molto più a lungo di Putin". Mentre, per quanto riguarda la campagna militare, “le forze russe hanno fallito pesantemente nel tentativo di catturare Kiev. Le piccole conquiste della Russia – ha detto ancora - sono state tutt'altro che decisive e hanno avuto un costo straordinariamente alto. Decine di migliaia di soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'aggressione e la Russia continua a perdere un gran numero di carri armati, aerei, navi, equipaggiamenti e munizioni”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla candidatura del suo Paese all’Ue: “Lo diciamo tutti: l'Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all'Ue. Anche se dovremmo dire: l'Ucraina si è guadagnata lo status di candidato all'Ue. Non è caduto dal cielo. L'Ucraina ha fatto molto per questo. Non dimentichiamolo e non vergogniamocene, anzi, andiamone fieri”, ha scritto su Telegram.

La giornata di ora in ora:

Ore 9.43 – Ucraina: almeno 339 bambini uccisi dall'inizio della guerra

Il bilancio dei bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa è salito a 339: lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale del Paese. I minori feriti sono almeno 611. Lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale del Paese, secondo quanto riporta Ukrinform.

