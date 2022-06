Nel 108esimo giorno di guerra in Ucraina dagli Usa arriva una velata accusa del presidente Joe Biden a Volodymyr Zelensky: "Non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione russa. "Lo so che molti pensavano stessi esagerando", ha detto Biden, "ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno (dell'analisi)". “Putin avrebbe superato la frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto".

Intanto Zelensky torna a chiedere armi: "Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass. La Russia vuole distruggere ogni città, ma l'esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto possibile. Fin quando ci saranno armi pesanti e artiglieria moderna: tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner".

A Mariupol, secondo il sindaco Vadym Boychenko, le forze russe che occupano la città hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere le centinaia di cadaveri rimasti tra le macerie.

E continuano intensi combattimenti per le strade di Severodonetsk, la città nell'est dell'Ucraina da giorni al centro del conflitto. Lo segnala il ministero britannico della Difesa facendo riferimento ai suoi ultimi aggiornamenti di intelligence, secondo cui inoltre entrambi gli schieramenti, ucraino e russo, stanno registrando notevoli perdite. Le forze russe al momento non risultano però avanzare nella parte sud della città.

La giornata di ora in ora:

Ore 15 – Controffensiva di Kiev nella regione di Kherson

L'esercito ucraino ha lanciato un contrattacco su tre direzioni nella regione di Kherson occupata dai russi. Lo ha reso noto il consiglio comunale della città nel sud del Paese, come riferisce Unian. Gli attacchi sono condotti "in direzione di Kyselivka, Soldatske e Oleksandrivka, mentre il villaggio di Tavriiske è stato completamente liberato".

***

Ore 14.30 – Zelensky: “Ue blocchi Gazprombank”

"Sfortunatamente la guerra continua e noi abbiamo bisogno di una settimo pacchetto di sanzioni. Vanno bloccate le attività di tutte le banche russe, senza distinzioni e in particolare la Gazprombank". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen. "L'Ucraina può esportare energia ai Paesi europei", ha aggiunto.

***

Ore 14 – Von der Leyen: “Kiev sul giusto binario per entrare in Ue”

"Kiev era già sul giusto binario prima della guerra, ha una democrazia parlamentare solida, ha un'amministrazione funzionante. Vediamo un Paese ad alta digitalizzazione. E' un Paese che ha già accordi commerciali e di associazione. Ci sono ancora riforme da fare sul campo della corruzione e in campo amministrazione per attrarre gli investitori". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella dichiarazione congiunta con Volodymy Zelensky a Kiev. "Apprezziamo gli enormi sforzi" di Kiev, ha aggiunto.

Ore 13.30 – Zelensky: “Momento decisivo, attendiamo il sì della Ue”

"Questo è un momento decisivo non solo per l'Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere e indebolire l'Ue. L'Europa è il suo obiettivo". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen, sottolineando come Kiev "attende un responso positivo" da parte dell'Ue sulla candidatura ucraina. "Attendiamo questo supporto al vertice europeo che si preannuncia storico", ha aggiunto Zelensky.

***

Ore 12 – Kiev: “10mila soldati uccisi dall’inizio della guerra”

Circa 10mila soldati ucraini sono morti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Lo ha reso noto Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dalla Dpa. Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov aveva dichiarato ad inizio settimana che all'incirca un centinaio di militari ucraini vengono uccisi ogni giorno.

***

Ore 10.40 – Venerdì la Commissione Ue decide su status candidatura Kiev

Venerdì, a quanto apprende l'Ansa, è previsto il parere della Commissione Ue sulla concessione dello status di candidato Ue all'Ucraina. Lunedì ci sarà una prima riunione dei commissari europei sul dossier. Poi, venerdì il collegio dei commissari - eccezionalmente fissato alla fine della settimana lavorativa - deciderà se dare luce verde alla candidatura di Kiev. In questo caso la decisione finale spetterà al Consiglio europeo, probabilmente già al vertice di fine giugno. Il percorso di avvicinamento dell'Ucraina in Ue è tra i dossier che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen affronterà con Volodymyr Zelensky a Kiev.

***

Ore 9.45 – Ucraina, scoperti altri 24 bambini uccisi dalle bombe su Mariupol

La procura generale dell'Ucraina ha detto di aver appreso che altri 24 bambini - rispetto ai conteggi disponibili finora - sono morti nei bombardamenti russi su Mariupol nel mese di maggio. "Durante la compilazione dell'elenco dei crimini, è emerso che altri 24 bambini sono morti a Mariupol in seguito ai bombardamenti indiscriminati dei militari russi", ha scritto su Telegram la procura, citata dal Guardian. In totale, dall'inizio dell'invasione russa - prosegue la nota - più di 287 bambini sono morti e oltre 492 sono rimasti feriti: "Queste cifre non sono finali, il nostro lavoro prosegue per cercare di aggiornarle, nelle zone dove si combatte, in quelle temporaneamente occupate e in quelle liberate".

***

Ore 8.15 – Biden: “Zelensky non ci volle ascoltare sull’invasione russa”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky "non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione russa dell'Ucraina. "Lo so che molti pensavano stessi esagerando", ha detto Biden, "ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno. Putin avrebbe superato la frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto".

