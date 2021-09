Gli Stati Uniti riaprono le porte a chi arriva dall’estero, ma solo agli immunizzati dal Covid.

A partire dagli inizi di novembre, fa sapere la Casa Bianca, potranno accedere nel Paese i viaggiatori internazionali in arrivo da Europa, Gran Bretagna, Cina, Iran e Brasile che si sono completamente vaccinati.

Per dimostrarlo dovranno presentare la prova dell’avvenuto vaccino, congiuntamente all'esito negativo di un test per il Covid condotto nei tre giorni precedenti al viaggio, afferma il coordinatore della risposta al Covid della Casa Bianca, Jeff Zients.

I cittadini americani non vaccinati, invece, avranno bisogno di un test il giorno prima di partire per gli Usa. Coloro che sono vaccinati non dovranno effettuare la quarantena e le compagnie aeree, in base alle disposizioni, dovranno raccogliere le informazioni dei passeggeri per facilitare il tracciamento.

"Accolgo con favore la revoca del divieto di viaggio verso gli Stati Uniti per i cittadini dell'Unione Europea completamente vaccinati – ha detto il commissario europeo all'Industria, Thierry Breton, dopo un incontro con Zients -. Una decisione logica visto il successo della nostra campagna di vaccinazione".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata