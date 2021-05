Un vero e proprio "cocktail tossico" di negazione, scelte sbagliate e mancanza di coordinamento ha fatto precipitare il mondo in una pandemia che "avrebbe potuto essere evitata". Lo sostiene in un rapporto pubblicato un gruppo di esperti indipendenti istituito dal direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha inoltre rilevato la variante alla base dell'esplosione del numero di casi di Covid-19 in India in decine di altri Paesi in tutto il mondo, ha fatto sapere oggi.

La variante B.1.617, apparsa per la prima volta nel Paese asiatico a ottobre, è stata rilevata in sequenze caricate nel database Gisaid "da 44 Stati in tutte e sei le regioni dell'Oms", afferma l'organizzazione aggiungendo di aver ricevuto "notifiche di rilevamento in altri cinque Paesi".

