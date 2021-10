Nuova bufera sul presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, duramente criticato anche dalle Nazioni Unite per essersi mostrato nei giorni scorsi a un evento pubblico a Belo Horizonte mentre teneva sulle spalle un bimbo vestito da militare e con un arma in mano. Il tutto sostenendo di essere favorevole al fatto che i minori giochino con le armi, proprio come faceva lui da piccolo.

Come detto, dopo l’accaduto il Comitato Onu per i diritti dell'infanzia ha diramato una nota dove si "condanna con veemenza l'uso da parte del presidente Bolsonaro di bambini, vestiti con abiti militari e con quella che sembra essere un'arma giocattolo, per promuovere la sua agenda politica”.

"Il Brasile – aggiunge il comunicato delle Nazioni Unite - è parte della Convenzione sui diritti dell'infanzia e del Protocollo sulla partecipazione dei minori ai conflitti armati", afferma il testo del Comitato, che ha inoltre chiesto al governo brasiliano di "sospendere immediatamente e urgentemente l'uso di bambini in abiti militari e rimuoverne le immagini sui media".

