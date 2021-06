Scandalo in Danimarca, dove una giornalista radiofonica, impegnata in un servizio dedicato a un locale per scambisti, ha acconsentito a fare sesso, il tutto mentre era in onda.

La reporter si chiama Louise Fischer, la quale ha spiegato che il suo intento era quello di “calarsi appieno nel ruolo, per fare emergere in pieno la realtà del mondo dello scambismo”.

L’emittente per cui lavora – Radio 4 di Copenhagen – ha precisato che concedersi ai frequentatori del circolo è stata un’iniziativa della giornalista.

"Ho trovato persone molto più educate e gentili che in un normale bar - ha detto ancora la Fischer, che dopo l’accaduto ha rilasciato anche un’intervista al giornale tedesco Bild - e avrei potuto tranquillamente dire di no se non avessi voluto. Mi sono divertita, non è stato il sesso più bello della mia vita ma gli uomini in quel locale sono gentili, ti fanno sentire una dea”.

La stessa giornalista ha anche rivelato che i suoi genitori, evidentemente di mentalità molto aperta, non hanno biasimato il suo comportamento. Anzi: “Mia madre ha pensato solo che sia stata una cosa divertente”, ha detto la reporter.

