Nuova offensiva militare di Israele contro Hamas. Dopo il nord della Striscia di Gaza l’esercito dello Stato ebraico ha avviato raid nella zona sud a Rafah, dove è presente il valico che porta al confine egiziano.

Secondo i media palestinesi i primi bombardamenti sulla città hanno causato almeno 15 morti, tra cui anche alcuni bambini.

Intanto, il Capo della Cia William Joseph Burns sarà la prossima settimana in Egitto per cercare di far fare passi avanti alle trattative – arenate – per un cessate il fuoco finalizzato al rilascio degli ostaggi.

Lo stesso Egitto del presidente Al Sisi ha deciso, dopo l’annuncio dei raid delle forze di Tel Aviv a Rafah, di rafforzare la sicurezza alla frontiera, dove sono anche stati alcuni tank.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata