Nel primo giorno della concordata tregua a Gaza la tensione resta alta, dentro e fuori Israele, mostrando quanto sia fragile l’intesa che ha ridato speranza a un popolo martoriato. L'entrata in vigore dell’accordo, inizialmente prevista per oggi alle 8:30 ora locale (le 7:30 in Italia), è slittata alle 10:15 italiane poiché Hamas ha presentato in ritardo l'elenco degli ostaggi da rilasciare durante la giornata.

«Non proseguiremo con il piano finché non riceveremo l'elenco degli ostaggi che saranno liberati, come concordato. Israele non tollererà violazioni dell'accordo. La responsabilità esclusiva è di Hamas», aveva tuonato il premier israeliano Benjamin Netanyahu mentre l’Idf confermava che «continua a condurre attacchi nella Striscia di Gaza».

La stessa organizzazione Hamas ha riconosciuto un ritardo «nel fornire i nomi degli ostaggi da rilasciare, per motivi tecnici sul terreno». Alla fine però l’elenco è stato fornito.

L'accordo, raggiunto dai mediatori mercoledì, pochi giorni prima dell'insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump, ha alimentato le speranze di una pace duratura nonostante l'ennesimo avvertimento di Netanyahu. ll premier ha precisato che si tratta di «un cessate il fuoco temporaneo» e che il suo Paese mantiene «il diritto di riprendere la guerra se necessario e con il sostegno degli Stati Uniti».

Secondo i termini dell'accordo, le ostilità devono cessare e 33 ostaggi israeliani devono essere rilasciati, in una prima fase distribuita su sei settimane. In cambio, Israele rilascerà 737 prigionieri palestinesi, secondo il ministero della Giustizia israeliano, mentre l'Egitto riferisce che «più di 1.890 prigionieri palestinesi» saranno rilasciati durante questa prima fase.

