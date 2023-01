La Sardegna protagonista al CES (Consumer Electric Show) di Las Vegas, la grande fiera internazionale dell’elettronica di consumo.

Nel padiglione dell’Italia sono 10 le startup sarde che hanno avuto l’opportunità di far conoscere i propri lavori. Dall’intelligenza artificiale che ottimizza lo smaltimento dei rifiuti ai sistemi che monitorano le prestazioni sportive degli atleti, l’offerta delle delegazioni sarde non è passata inosservata.

I progetti isolani nascono in seno a un ecosistema innovativo – supportato da Regione e agenzia Sardegna Ricerche – che, nel territorio, conta centinaia di startup e imprese. Tra i temi principali dell’edizione 2023 del CES, la sostenibilità, il cloud e l’intelligenza artificiale.

Le startup sarde:

Alert-Genius, Alghero – Ha sviluppato un sistema che consente il riconoscimento di persone, animali e oggetti.

Athlos, Cagliari – Ha prototipato il sistema “Smart Waste Management”, che offre tracciabilità e ottimizzazione economica ed energetica della filiera municipale di smaltimento del rifiuto solido.

Creecon, Cagliari – Ha creato una piattaforma che permette di vendere lavori originali, autenticati come NFT (non riproducibili), ai propri fan.

Footure Lab, Sassari - Raccoglie e lavora dati relativi alle performance sportive, in particolare nel calcio.

Linkalab, Cagliari – Ha sviluppato SDG Juicer, un’applicazione web che analizza, grazie all’intelligenza artificiale, documenti e pagine web valutandone la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Radoff, Calagianus (Sassari) – Ha sviluppato una serie di dispositivi per il monitoraggio del gas radon.

Smart Geo Survey, Sassari – Offre supporto alla gestione dell’acqua in agricoltura e nell’industria. Utilizzando un drone che scansiona il terreno vengono ottenuti dati che incrociati con le informazioni agronomiche già note sono utili per studiare strategie per ottimizzare i raccolti e ridurre i consumi.

Sprama Game Labs , Cagliari – Ha sviluppato Atlas Game System, una tecnologia che ibrida i videogame e i giochi da tavolo

WiData, Sassari – Offre soluzioni per la data analysis. L’ambito di applicazione principale è l’urbanistica, con attività come il monitoraggio delle aree più frequentate dalle persone, o l’utilizzo dei mezzi pubblici.

XRit, Sassari – Sviluppa applicazioni che ricostruiscono ambienti 3D multimediali. Con la soluzione XRS offre un sistema di visualizzazione 3D di modelli di edifici con un livello centimetrico di accuratezza. I modelli sono navigabili ed esplorabili grazie a un visore per la realtà virtuale.

