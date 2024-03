Era fuggito in Germania, per evitare di scontare la condanna definitiva a 6 anni di carcere per violenza sessuale su una minorenne. Ma la polizia tedesca, su indicazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, lo ha arrestato a Wolfenbuttel.

In manette, un 30enne nei cui confronti pendeva un mandato europeo. Dal novembre dell’anno scorso si era sottratto all’ordine di carcerazione e si era reso irreperibile.

Il latitante, dopo le formalità di rito, verrà estradato in Italia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata