Mancavano poche ore alla sua esecuzione capitale quando il governatore dell’Oklahoma, Kevin Stitt, ha bloccato tutto e commutato la pena del condannato. Julius Jones, che doveva essere ucciso con una iniezione letale, trascorrerà invece il resto dei suoi giorni in carcere, senza possibilità di ottenere la libertà condizionata.

Una decisione che è stata accolta con urla di gioia dalle decine di persone che davanti all’ufficio del governatore stavano manifestando.

“Dopo un'attenta revisione del materiale presentato da tutte e due le parti ho deciso di commutare la sentenza per Julius Jones al carcere a vita senza possibilità di uscire sulla parola", ha annunciato Stitt accogliendo così le raccomandazioni del Pardon and Parole Board che in due occasioni, a settembre e nelle scorse settimane, si era espresso favore di una commutazione della pena. Il caso aveva attirato l'interesse nazionale, con molti vip - fra i quali Kim Kardashian e diversi giocatori dell'Nba - che spingevano per la sospensione della pena capitale.

Il 41enne è stato condannato per l'omicidio nel 1999 di Paul Howell. L’auto di quest’ultimo era vicino alla casa dei genitori quando è stato ucciso dai colpi di un'arma da fuoco. Jones, che aveva allora 19 anni, si è sempre dichiarato innocente. "Non ho ucciso Howell. Non ho partecipato in alcun modo al suo omicidio. La prima volta che l'ho visto è stato quando in televisione hanno annunciato la sua morte", aveva scritto Jones al Pardon and Parole Board lo scorso aprile.

La famiglia della vittima, la cui sorella e le sue due figlie avrebbero assistito all'assassinio, ha sempre respinto la dichiarazione di innocenza di Jones e si è detta contraria agli sforzi per fargli ottenere la grazia.

L’afroamericano per i suoi sostenitori non è stato difeso adeguatamente al processo, ad esempio i suoi familiari hanno dichiarato che il giovane fosse a tavola con loro al momento del delitto. Inoltre, altra accusa pesantissima, il procedimento sarebbe stato viziato dal razzismo.

