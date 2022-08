Incidente mortale in montagna, sul versante di Chamonix del massiccio del Monte Bianco. A perdere la vita sono state Adèle Milloz, ex campionessa di sci alpinismo e aspirante guida alpina francese di 26 anni, e un’altra alpinista di 30 anni.

I corpi delle due vittime sono stati ritrovati lungo un versante dell'Aiguille du Peigne (3.192 metri).

Altri alpinisti avevano lanciato l’allarme mentre percorrevano la stessa via.

La gendarmeria francese, intervenuta sul posto in elicottero da Chamonix, ha escluso la possibilità del distacco di una frana, aggiungendo che la salita non era vietata. In corso l'indagine per far luce sulle cause dell'incidente.

Milloz è stata campionessa del mondo di sci alpinismo sprint e individuale nel 2017, campionessa europea 2018 in sprint e quinta alla Pierra Menta 2018. Si stava formando alla scuola nazionale di sci e alpinismo di Chamonix per diventare guida alpina.

