Continua l’offensiva di Mosca sul territorio ucraino, con le forze russe che hanno lanciato questa mattina due attacchi contro infrastrutture energetiche nella città di Dnipro: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente ucraino Kyrylo Tymoshenko. Ci sono "gravi danni", ha scritto Tymoshenko, aggiungendo che il servizio di emergenza statale è sul posto. Nella notte missili anche sulla città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, dove è stato colpito un edificio di due piani con il corpo di un uomo trovato sotto le macerie.

Colpita nella capitale una centrale elettrica mentre Kiev accusa Mosca di avere rapito due dipendenti della centrale di Zaporizhzhia: lo ha reso noto Energoatom, l'agenzia statale ucraina per l'energia nucleare.

In un messaggio pubblicato sui social media, l'agenzia ha affermato che le forze russe hanno "rapito" ieri il responsabile delle tecnologie informatiche della centrale, Oleg Kostyukov, e il vicedirettore generale dell'impianto, Oleg Osheka: i due sono stati "portati in una destinazione sconosciuta".

Kiev: distrutto il 30% delle centrali elettriche ucraine

Le forze russe hanno distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche ucraine: lo scrive in un Tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Un altro tipo di attacchi terroristici russi: prendere di mira le infrastrutture energetiche e critiche. Dal 10 ottobre, il 30% delle centrali elettriche ucraine è stato distrutto, causando massicci blackout in tutto il Paese. Non c'è più spazio per i negoziati con il regime di Putin", afferma Zelensky.

