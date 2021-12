Uno studente italiano è morto a Lisbona in seguito all’esplosione avvenuta in un edificio a causa di una fuga di gas. Dario Di Nolfo, 27enne agrigentino, era nella capitale portoghese per l’Erasmus.

La detonazione registrata al primo piano ha fatto nascere un incendio che ha devastato il palazzo in cui viveva, e il giovane ha riportato gravi ustioni, rivelatesi poi fatali nonostante gli immediati soccorsi. Anche altre cinque persone sono rimaste ferite.

