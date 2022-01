Un incidente, seguito da un’esplosione, ha causato in Ghana la morte di 17 persone e il ferimento di altre 59.

La tragedia è avvenuta nei dintorni della città mineraria di Bogoso, nell’ovest del Paese, ad Appiatse. Un camion che trasportava del materiale esplosivo è stato coinvolto in uno scontro con una moto e un terzo veicolo vicino a un trasformatore elettrico.

Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi in queste ore, ci sono infatti 42 ricoverati a seguito delle gravi lesioni riportate e alcuni sono in condizioni critiche.

Dopo l’esplosione sul posto sono arrivati i soccorritori e una squadra di polizia ed esperti per mettere l’area in sicurezza. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

