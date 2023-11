Un elicottero MH-60, una variante del Black Hawk, delle forze speciali americane è precipitato nel Mediterraneo orientale.

I cinque militari a bordo sono morti. Erano impegnati in una missione di training. Dalle prime informazioni il velivolo si è schiantato in una zona a sud di Cipro mentre effettuava un’esercitazione di rifornimento. Era in quell'area nell'ambito del piano d'emergenza del Pentagono per un eventuale allargamento del conflitto a Gaza. Non si è trattato quindi di un atto ostile, fa sapere il Pentagono.

Le cause dell’incidente sono da accertare.

