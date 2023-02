Un’eliambulanza è precipitata in Nevada, tutte le 5 persone a bordo sono morte.

Sul mezzo di soccorso viaggiavano il pilota, un’infermiera, un paramedico, un paziente e un suo parente.

L'incidente è avvenuto vicino a Stagecoach, circa 30 km a sud-est di Reno.

Care Flight, la compagnia proprietaria dell'eliambulanza, ha confermato lo schianto.

«Abbiamo il cuore spezzato», ha dichiarato la società in una nota annunciando l'interruzione di tutti i servizi.

È il secondo episodio del genere in pochi giorni negli Stati Uniti. Mercoledì cinque impiegati di una società di consulenza ambientale e il pilota sono morti nello schianto del loro aereo poco dopo il decollo da Little Rock, in Arkansas.

