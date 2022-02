La Russia avrebbe un piano, approvato ad alto livello a Mosca, per invadere l’Ucraina grazie a un pretesto. Lo hanno rivelato fonti “di alto livello” al Washington post.

Secondo tale piano, il Cremlino mira a creare “presunte vittime” non solo solo nel Donbass, zona al confine tra Ucraina e Russia, ma anche in Russia, in modo da avere un appiglio per giustificare l’aggressione.

Quanto anticipato dal Washington Post è stato confermato poi allo scoperto dal Pentagono. "Abbiamo informazioni – ha detto il portavoce John Kirby – sul fatto che i russi vogliono invadere l'Ucraina con un pretesto. Una delle ipotesi è che inventino un attacco da parte di Kiev, con video di propaganda che mostrino cadaveri e armi ucraine fornite dall'Occidente".

Anche secondo le fonti del Post l’operazione prevedrebbe la diffusione delle immagini di vittime civili a una larga platea, proprio per suscitare lo sdegno contro il governo di Kiev e creare così il pretesto per un'invasione da parte delle forze armate di Mosca, che da mesi stanno manovrando alla frontiera con il territorio sotto la sovranità di Kiev.

(Unioneonline/l.f.)

